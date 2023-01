Probabili formazioni Inter-Atalanta: quarti di finale Coppa Italia 2022/2023

Le probabili formazioni di Inter-Atalanta, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2022/2023. La partita è in programma alle 21:00 di martedì 31 gennaio nella cornice dello stadio San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso della gara, ma anche nella marcia d’avvicinamento, con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sulle scelte dei due allenatori. Le due squadre cercano il pass per la semifinale. A San Siro Inzaghi contro Gasperini. Un remake della finale che sorrise al tecnico piacentino, all’epoca sulla panchina della Lazio.

INTER – Lukaku scalpita per una maglia da titolare. Asllani cerca spazio in regia, da valutare Brozovic. In difesa tocca a De Vrij. Tornano dopo la squalifica in campionato Barella e Skriniar.

ATALANTA – Possibile chance dal 1′ per Zapata e Muriel, con Pasalic tra le linee. Koopmeiners e De Roon a centrocampo. Ruggeri in vantaggio su Maehle a sinistra.

Le probabili formazioni di Inter-Atalanta

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Asllani, Barella, Dimarco; Lukaku, Lautaro

Ballottaggi: Lautaro 55% – Dzeko 45%; Asllani 55% – Mkhitaryan 45%

Indisponibili: Brozovic

Squalificati: –

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Zapata, Muriel

Ballottaggi: Zapata 55% – Hojlund 45%; Muriel 60% – Lookman 40%

Indisponibili: Zappacosta, Palomino.

Squalificati: –