Wta Hua Hin 2023: Andreescu e Kostyuk avanti in due set, Maria domina Yastremska

Nessuna sorpresa nei quattro match di secondo turno del Wta 250 di Hua Hin 2023, andati in scena nella giornata di giovedì 2 febbraio. La prima testa di serie, Bianca Andreescu, ha sconfitto con il punteggio di 6-2 7-5 la russa Zakharova dopo 1h30′, sfoderando una prestazione molto solida. Ai quarti sfiderà l’ucraina Marta Kostyuk, quinta forza del seeding, che ha faticato più del previsto per piegare la resistenza di Nao Hibino. 6-3 7-6 il punteggio in favore della classe 2002, che nel secondo set ha sprecato due match point sul 5-3, trovandosi poi ad annullare un set point nel tie-break.

Non è riuscito l’en plein all’Ucraina (che aveva già portato ai quarti Tsurenko) in virtù della sconfitta di Dayana Yastremska, travolta da Tatjana Maria con un severo 6-0 6-4. Infine, Heather Watson ha superato per 6-3 5-7 6-4 la sudcoreana Han e si è regalata i quarti di finale contro Xinyu Wang, settima testa di serie.