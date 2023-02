Serie D: Daspo di due anni al tesserato dello Scandicci

Stop alle manifestazioni sportive per 2 anni, con Daspo disposto dalla questura di Firenze, per un dirigente tesserato della squadra di calcio dello Scandicci 1908, che milita in serie D, a seguito di una lite con il tecnico di una compagine avversaria. Lo scontro risale alla partita giocata in casa contro il Real Forte dei Marmi Querceta il 22 gennaio scorso. L’allenatore ospite dovette andare a farsi curare al pronto soccorso. Il Daspo è stato notificato dai carabinieri.