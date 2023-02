Juventus, i convocati per la sfida contro la Lazio: torna Chiesa, out Pogba

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in occasione della sfida di questa sera tra Juventus e Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Non ci sono sorprese, mancano come preannunciato sia Arek Milik che Paul Pogba. Rientra invece in lista Federico Chiesa dopo il leggero stop che l’aveva costretto a saltare l’ultima di campionato contro il Monza. Torna arruolabile anche Juan Cuadrado.