Wta Hong Kong 2023, Trevisan a caccia dei quarti di finale contro Frech

Con una prestazione convincente si è aperta l’avventura di Martina Trevisan al Prudential Hong Kong Tennis Open, torneo WTA 250 con montepremi da 259.303 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Victoria Park Tennis Stadium di Hong Kong. Unica azzurra impegnata nel torneo, la tennista toscana si è imposta all’esordio sulla spagnola Cristina Bucsa con il punteggio di 7-5 6-2 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Dopo una partenza in salita che l’aveva vista andare in svantaggio di un break nel set d’apertura prima di riuscire a completare la rimonta, Trevisan ha decisamente alzato il suo livello nel secondo parziale soprattutto al servizio, perdendo solamente tre punti nei propri turni di battuta in tutta la frazione. Un successo che ha permesso alla numero 2 d’Italia, sesta forza del seeding, di conquistare un posto negli ottavi di finale con la polacca Magdalena Frech, vittoriosa al debutto sulla qualificata kazaka Anna Dalinina.

Trevisan va a caccia del quinto quarto di finale stagionale a livello di circuito maggiore, dopo aver già raggiunto questo piazzamento sul cemento di Miami e Guadalajara e sulla terra rossa di Rabat ed Amburgo. In un 2023 che l’ha vista anche conquistare il best ranking alla posizione numero 18 della classifica mondiale, dopo gli ottavi giocati al WTA 1000 di Madrid, l’allieva di Matteo Catarsi è reduce dalla sconfitta subita all’esordio del China Open per mano di Tatjana Maria. Una delusione riscattata proprio con il successo conquistato al debutto di Hong Kong.

Numero 70 del ranking WTA, Frech ha invece firmato i migliori risultati del suo 2023 sull’erba, raggiungendo i quarti di finale a Nottingham e Birmingham. Nell’ultimo torneo disputato, la venticinquenne di Lodz aveva rimediato una sconfitta al primo turno del China Open, dopo aver superato due turni di qualificazione.

Il match aprirà il programma sul Campo 1 nella giornata di giovedì a partire dalle ore 9:00. Nell’unico precedente, disputato al primo turno dell’ITF da 100mila dollari di Vancouver nel 2018 ad avere la meglio è stata Trevisan, che sul cemento canadese si impose per 6-2 6-7(6) 6-0. In palio un posto nei quarti di finale e la sfida con la vincitrice della sfida tra la qualificata Sofya Lansere e la numero 3 del seeding Elise Mertens.