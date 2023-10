Beach volley, Mondiali 2023: en plein azzurro, anche Lupo/Rossi e Ranghieri/Carambula agli ottavi

Si chiudono con un en plein azzurro i sedicesimi di finale dei Mondiali di beach volley a Tlaxcala. Dal Messico, dopo i successi di Nicolai/Cottafava e Menegatti/Gottardi, nella notte italiana sono arrivate anche le affermazioni in due set di Lupo/Rossi e Ranghieri/Carambula, che ci portano ad avere ben quattro coppie tra uomini e donne negli ottavi di finale.

Il match che ha visto protagonisti Daniele Lupo ed Enrico Rossi contro Alayo/Diaz era tutt’altro che scontato, e la coppia cuava lo metteva subito in mostra con una partenza a mille che li vedeva andare avanti sul 4-0. Immediata la reazione degli azzurri, che trovano la parità nella fase centrale del primo parziale poi anche l’allungo che permette di chiudere per 21-17. Secondo set con uno sviluppo simile: la coppia centroamericana va avanti, poi Lupo/Rossi impattano e infine con una striscia positiva scappano nuovamente via. 21-15 il secondo set e accesso al turno successivo contro Perusic/Schweiner.

Inizia bene la fase a eliminazione diretta anche per Alex Ranghieri e Adrian Carambula, i quali si sono imposti anch’essi in due set ai danni dei cinesi Ha Likejiang/Wu Jiaxin. Buona partenza della coppia azzurra che si ritrova a gestire tutto il primo parziale da una posizione di vantaggio. Nonostate gli sforzi della coppia asiatica nel provare a restare in scia, il parziale inaugurale si concludeva per 21-17. Qualche brivido in più nel secondo set, in cui tutto sembrava filare liscio per il nostro duo fino al 19-15. I cinesi con un parziale di cinque punti a uno riescono a impattare sul 20-20, ma al quarto match point Ranghieri/Carambula chiudono 25-23 e si apprestano a sfidare Partain/Benesh.