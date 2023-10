WTA Zhengzhou 2023, il secondo atto di Bronzetti-Jabeur vale un posto nei quarti

Dopo il grande successo di Jasmine Paolini, che a sorpresa ha eliminato la testa di serie numero 6 del torneo Caroline Garcia con il punteggio di 3-6 6-4 7-5, toccherà a Lucia Bronzetti provare a centrare l’accesso ai quarti di finale del Zhengzhou Open, torneo WTA 500 con montepremi da 780.637 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Central Plain Tennis Center della capitale della provincia di Henan.

La tennista romagnola sarà impegnata nel secondo match in programma a partire dalle ore 9:00 italiane sul Campo Centrale e dall’altra parte della rete troverà per la second volta in carriera Ons Jabeur, numero 7 del ranking e quarta favorita della rassegna cinese. Le due si sono affrontate per la prima volta quest’anno sulla terra del Roland Garros e a trionfare era stata la tunisina in due set.

Nella stagione in cui ha conquistato a Rabat il primo titolo della sua carriera a livello di circuito maggiore, Bronzetti è reduce da un periodo molto positivo con già due quarti di finale raggiunti durante lo swing asiatico tra Ningbo e Guangzhou. L’azzurra aveva poi mancato pochi giorni fa la qualificazione al main draw del China Open perdendo al turno decisivo del tabellone cadetto contro Ashlyn Krueger. L’avventura a Zhengzhou si è invece aperta con la vittoria sulla wild card locale Hanyu Guo, sulla quale l’allieva di Francesco Piccari si è imposta per 7-5 6-1. Un inizio in salita e un secondo parziale decisamente in crescendo per la numero 4 italiana che possono far ben sperare alla vigilia di una sfida decisamente più impegnativa.

Per Jabeur, che ha usufruito di un bye per il primo turno, si tratterà di un debutto assoluto a Zhengzhou. La due volte finalista di Wimbledon ha deluso la scorsa settimana nel WTA 1000 andato in scena sul cemento di Pechino uscendo prematuramente nel secondo turno conto Marta Kostyuk, conclusosi in favore dell’ucraina per 7-6(5) 6-1. Pochi giorni prima, la tunisina aveva però alzato sotto il cielo di Ningbo il quinto titolo della sua carriera, il primo sul cemento e il secondo della sua stagione, dopo quello conquistato sulla terra verde di Charleston.

In caso di vittoria per Bronzetti, lo Zhengzhou Open diventerebbe il terzo torneo nel 2023 con almeno due tenniste azzurre qualificate ai quarti di finale dopo Merida e Rabat. La ventiquattrenne romagnola va inoltre a caccia dell’undicesimo quarto di finale WTA, che diventerebbe il quarto sul cemento dopo quelli giocati quest’anno a Ningbo e Guangzhou e quello di Portorose del 2021.