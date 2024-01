Wta Hobart 2024: programma e orari martedì 9 gennaio con Trevisan e Cocciaretto

Il programma e gli orari del Wta 250 di Hobart 2024 per quanto riguarda la giornata di martedì 9 gennaio. Si parte alle ore 11 locali, l’una del mattino in Italia, con i restanti match di primo turno e saranno due le tenniste azzurre impegnate. Martina Trevisan sfiderà la bulgara Tomova sul Court 8, mentre Elisabetta Cocciaretto – finalista in carica – se la vedrà contro la kazaka Putintseva sul Court West. Ecco l’ordine di gioco completo di questa seconda giornata di partite del torneo.

PROGRAMMA MARTEDI’ 9 GENNAIO WTA HOBART

CAMPO CENTRALE

Ore 2:00 – Minnen vs (6) Kenin

A seguire – Yuan vs Stephens

A seguire – Chang/Mattek-Sands vs Chan/Olmos

A seguire – Gadecki vs (4) Wang

A seguire – Burel vs (2) Navarro

CAMPO WEST

Ore 1:00 – Sherif vs Dolehide

A seguire – Putintseva vs Cocciaretto

A seguire – (5) Bouzkova vs Golubic

A seguire – Frech vs Sorribes Tormo

CAMPO 8

Ore 1:00 – Tomova vs Trevisan

A seguire – (9) Maria vs Podoroska