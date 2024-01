Decreto crescita, Lega: “Sconti solo per calciatori stranieri? Giusto fermare questa ingiustizia”

Attraverso una nota, la Lega di Matteo Salvini ha voluto rispondere alle parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni, in merito allo stop del decreto crescita. “Sconti e vantaggi fiscali solo per calciatori stranieri? È stato giusto fermare questa ingiustizia nei confronti non solo degli sportivi italiani, che così saranno più valorizzati, ma di tutti gli altri lavoratori e di tutte le altre imprese che non hanno goduto di questi privilegi” si legge.