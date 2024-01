Malagò: “Favorevole al Var, ma interpretazione troppo soggettiva. Stop al decreto crescita? C’è molta demagogia”

“Il Var? Sono favorevolissimo ma è chiaro che al momento c’è un’interpretazione troppo soggettiva. Bisognerebbe cancellare ogni possibilità di errore e negli ultimi tempi non siamo stati molto fortunati“. Queste le parole di Giovanni Malagò, che ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport‘ su Radio Rai ha detto la sua in merito alle polemiche arbitrali nel weekend di Serie A.

Il presidente del Coni ha poi parlato anche dello stop al decreto crescita: “Non lo condivido, si parla di 50 atleti che nel 90% dei casi sono giocatori di caratura internazionale. A mio avviso andava corretto negli importi base, ma per com’è impostato depaupera il patrimonio e la qualità del nostro campionato. C’è molta demagogia, ce ne renderemo contro tra un paio d’anni. Oltre al calcio viene penalizzato tantissimo anche il basket, dove i contratti non sono pluriennali come nel calcio. Abbiamo un campionato interessante, con Bologna che sta facendo risultati importanti in Eurolega, ma si tratta di una fortissima penalizzazione“.