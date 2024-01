Wta Hobart 2024: Navarro vince una battaglia contro Mertens e si laurea campionessa

Emma Navarro aveva iniziato il 2023 da numero 143 del ranking Wta ed ha dovuto attendere addirittura lo scorso maggio per fare il suo debutto in top 100. Adesso invece non solo sarà testa di serie agli Australian Open ma, sempre nella terra dei canguri, ha vinto il primo titolo in carriera nel circuito. La giocatrice statunitense ha infatti conquistato il WTA 250 di Hobart 2024, superando in finale la più quotata Elise Mertens con il punteggio di 6-1 4-6 7-5.

Le due si sono date battaglia per quasi tre ore (2h50′ per la precisione), ma ad avere la meglio è stata la classe 2001, brava a non disunirsi dopo aver sprecato il break di vantaggio nel secondo set (avanti 6-1 4-3 e servizio) e soprattutto a mantenere i nervi saldi nel parziale decisivo quando ha servito sul 4-5 per prolungare la finale. Navarro ritocca dunque il proprio best ranking, salendo al numero 26, e si candida ad un’altra stagione da protagonista. Niente da fare invece per la belga Mertens, che negli ultimi tre anni ha vinto solo due volte il torneo di Monastir e sperava di aggiungere un altro trofeo al suo palmarés: appuntamento rimandato.

