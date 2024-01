Atp Auckland 2024: primo titolo in carriera per Tabilo, battuto in finale Daniel

E’ Alejandro Tabilo il vincitore del torneo Atp 250 di Auckland 2024, in programma sul cemento outdoor della Nuova Zelanda. Partito addirittura delle qualificazioni, il tennista cileno è riuscito a superare in finale Taro Daniel e conquistare il primo titolo in carriera a livello Atp. 6-2 7-5 il punteggio della finale, durata 1h38′, in cui Tabilo ha dominato il parziale d’apertura mentre nel secondo è stato bravo a cancellare tre palle break (in tre turni di battuta diversi), per poi strappare il servizio al suo avversario nel momento clou. Il sudamericano riscatta così la sconfitta del 2022 in finale a Cordoba e inizia l’anno nel migliore dei modi. Da lunedì ritoccherà infatti il proprio best ranking, debuttando in top 50 al 49° posto (ben 33 posizioni guadagnate). Mastica amaro invece Taro Daniel, che potrà comunque consolarsi anche lui col best ranking (numero 58).

MONTEPREMI