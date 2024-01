Wta Hobart 2024, Bronzetti fuori al primo turno contro la cinese Zhu

Eliminata al primo turno del Wta 250 di Hobart Lucia Bronzetti, sconfitta in due set dalla cinese Lin Zhu, terza testa di serie. Non mancano i rimpianti per la tennista azzurra, che ha ceduto con il punteggio di 7-5 6-1 dopo 1h46′ ma ha avuto tante chance, specialmente nel primo set. E’ proprio nel nono game della frazione d’apertura che è girato il match dato che da quel momento Bronzetti ha perso 9 dei seguenti 10 giochi disputati. L’azzurra è stata due volte avanti di un break e sul 5-4 ha anche avuto due set point, ma non è riuscita a sfruttarli. Dopo aver mancato anche una palla break nel game seguente per riportarsi in vantaggio, la luce si è spenta definitivamente e Zhu ha avuto vita facile. Ovviamente Lucia ci ha provato fino alla fine, non regalando nulla e provando ad impensierire la rivale, ma la cinese ha approfittato dell’inerzia dalla sua per imporsi in due set e volare al secondo turno.