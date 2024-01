Supercoppa femminile, Roma-Juventus seguita da 440.000 telespettatori: è record

Il 2024 si apre con il record di ascolti per il calcio femminile italiano. La Supercoppa giocata allo stadio “Zini” di Cremona e vinta 2-1 dalla Juventus sulla Roma è stata seguita su Rai2 da 440mila telespettatori medi, con uno share del 3,24%. Si tratta del nuovo primato di ascolti per competizioni nazionali di club, che ha superato i 350mila e il 2,78% medio della Supercoppa del gennaio 2022 tra Juventus e Milan. Volano anche i dati relativi alle pagine social “Figc Femminile”, con 396.200 utenti che hanno visualizzato i contenuti prodotti su Facebook (270.793) e Instagram (125.407) nel weekend di gara (sabato 6 e domenica 7). I record precedenti appartenevano alla finale di Coppa Italia giocata nel giugno scorso a Salerno e che vide anche quel giorno protagoniste Roma e Juventus: in quel caso, come fa sapere la Figc, gli utenti ‘connessi’ con i canali “Figc Femminile” erano stati circa 345mila. Allo ‘Zini’ invece sono stati 6.622 gli spettatori per la prima finale del nuovo anno.