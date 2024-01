Volley femminile, la schiacciata di Paola Egonu colpisce (indirettamente) in faccia Mazzanti (VIDEO)

Dopo le tensioni in Nazionale, Paola Egonu e Davide Mazzanti si sono ritrovati in campo ma da avversari. La giocatrice azzurra ha infatti guidato alla vittoria grazie a 20 punti l’Allianz Milano contro l’Itas Trentino dello stesso Mazzanti nel match dell’A1 Femminile di volley. L’episodio del match che non è passato inosservato è stata proprio una schiacciata di Egonu, che ha involontariamente colpito l’ex ct azzurro. Ovviamente l’opposto non aveva alcuna intenzione di centrare proprio Mazzanti tanto che la sua schiacciata è finita addosso a lui solo dopo il tentato bagher tentato da una giocatrice dell’Itas. Fatto sta che il video ha immediatamente fatto il giro del web e tanti sostenitori di Egonu l’hanno vissuta con una sorta di rivincita per la panchina agli ultimi Europei.

💥Egonu’nun vurduğu smaç, liberodan sekip Mazzanti’nin suratına geliyor. Sayı sonrası Egonu’nun tavrına bakın HAHAHJASJHSHSJpic.twitter.com/sCd1w5gaQL — Voleybol Jürisi (@voleyboljurisi) January 8, 2024