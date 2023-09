Wta Guangzhou 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 20 settembre con Bronzetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del WTA 250 di Guangzhou 2023 per la giornata di mercoledì 20 settembre. Sul Center Court scende in campo la prima testa di serie del tabellone Magda Linette in un match che si prospetta impegnativo contro Daria Saville. Occhi puntati su Lucia Bronzetti, che dopo il facile esordio affronta la nipponica Uchijima per un posto nei quarti di finale.

CENTER COURT

Ore 08:00 – (1) Linette vs Saville

a seguire – Shnaider vs Wang

Non prima delle 13:00 – Yuan vs Hruncakova

COURT 2

Ore 08:00 – Golubic vs (5) Masarova

a seguire – (3) Maria vs Bai

a seguire – Tauson vs Putintseva

COURT 5

Ore 08:00 – Uchijima vs (4) Bronzetti

a seguire – (7) Minnen vs Dart