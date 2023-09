Probabili formazioni Braga-Napoli: prima giornata Champions League 2023/2024

Le probabili formazioni di Braga-Napoli, match della prima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Il match si disputerà mercoledì 20 settembre con fischio d’inizio fissato per le ore 21. Jorge contro Garica in una sfida che promette spettacolo, ma che vede i Campioni d’Italia arrivare favoriti all’Estadio Municipal. Ecco le probabili formazioni che vedremo in campo.

BRAGA – I portoghesi non rinunciano al quasi 40enne José Fonte, appena arrivato dal Lille. A sinistra si rivede una conoscenza del calcio europeo: l’ex Galatasaray e Lipsia Bruma.

NAPOLI – Raspadori, Osimhen e Kvaratskhelia pronti nel tridente, con Politano ancora non al meglio. Ancora una volta Juan Jesus affiancherà Rrahmani in difesa.

Braga (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Oliveira, Fonte, Borja; Carvalho, Horta, Lopes, Djalo, Bruma, Banza.

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Raspadori 55% – Osimhen 45%

Indisponibili: Demme, Lozano, Osimhen (In dubbio)

Squalificati: –