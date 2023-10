Wta Finals Cancun 2023: il montepremi e il prize money

Il montepremi e il prize money delle Wta Finals di Cancun 2023, evento di scena sul cemento messicano. Le otto migliori giocatrici del mondo si sfideranno in Nord America a caccia dell’ultimo titolo dell’anno. Occhi puntati su Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, rispettivamente numero uno e due del mondo, che si contenderanno la vetta del ranking mondiale. Presenti anche le altre due campionesse slam stagionali, ovvero Coco Gauff e Marketa Vondrousova, mentre completano il campo di partecipazione Ons Jabeur, Elena Rybakina, Jessica Pegula e Maria Sakkari. Quest’ultima ha sostituito all’ultimo Karolina Muchova, costretta al forfait per un problema al polso. Le Wta Finals propongono un prize money totale corrispondente a 9 milioni di dollari (poco più di 8.5 milioni di euro), dei quali circa 190mila saranno dedicati alle giocatrici presenti in Messico solamente come premio per la partecipazione. Di seguito la distribuzione del montepremi complessivo, categoria per categoria.

MONTEPREMI E PUNTI WTA FINALS CANCUN 2023

PREMIO DI PARTECIPAZIONE – € 187.169 (125 punti per ogni match giocato)

PREMIO PER OGNI VITTORIA NEL ROUND ROBIN– € 187.169 (250 punti)

SCONFITTA IN SEMIFINALE – € 51.046

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 714.647 (330 punti)

VITTORIA IN FINALE – € 1.395.263 (420 punti)

VINCITRICE IMBATTUTA – € 2.858.587 (1500 punti totali)