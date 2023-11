Sassuolo, Dionisi: “Mancano spirito e lucidità, noi superficiali”

L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha mostrato tutto il suo disappunto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della sua squadra sul campo del Torino: “Non siamo in crisi, però in alcune partite siamo superficiali e questo mi fa arrabbiare non poco“. Il tecnico neroverde ha poi rincarato la dose: “Una sconfitta che fa male, sono molto arrabbiato. Ci è mancato un po’ di spirito e lucidità nel non commettere certi errori. In tante situazioni potevamo fare meglio, poi fare gol diventa più difficile. Il Torino nel secondo tempo stava calando fisicamente, ma se concedi così tanto poi paghi a caro prezzo“.

Dionisi ha poi proseguito prendendosela con i suoi ragazzi: “Le vittorie contro Juventus e Inter sono state meritate, ma se poi raccogli questi risultati contro avversari dello stesso livello devi fare mea culpa. Sembra che non si difenda con la stessa attenzione di sempre, non possiamo permetterci di essere una squadra in certe occasioni e cambiare pelle in altre. È colpa della superficialità, prepariamo tutte le partite allo stesso modo e per questo non posso che dare colpa all’aspetto psicologico. Evidentemente c’è chi si impegna sempre e in tutte le partite e chi solo in alcune. Crisi? Non credo, c’è da dire che potevamo fare meglio nelle ultime settimane e le responsabilità non possono che essere prima di tutto mie. Sono convinto però che questa squadra ha dei grandi valori e che da adesso avrà tutto da dimostrare“.