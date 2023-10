Wta Finals Cancun 2023, Elena Rybakina: numeri e statistiche della kazaka

Un grande inizio e qualche difficoltà di troppo nel riconfermare i buoni risultati nella seconda parte dell’anno. Non può comunque considerarsi un’annata deludente quella del 2023 per Elena Rybakina, che nel mese di giugno ha raggiunto il suo best ranking di numero 3 WTA. La ventiquattrenne kazaka con il servizio prorompente sembra comunque intenzionata a chiudere in crescendo la sua stagione, dopo aver conquistato ad inizio mese la semifinale del WTA 1000 di Pechino. Un risultato che potrebbe darle grande slancio in vista delle GNP Seguros WTA Finals di Cancun, dove sarà accreditata come quarta testa di serie.

LA SUA STAGIONE: Il 2023 di Rybakina si è aperto con le premature eliminazioni subite nei due eventi di Adelaide. Delusioni subito cancellate con il primo grande impegno della stagione. Agli Australian Open, la kazaka ha infatti raggiunto la seconda finale Slam della sua carriera, non riuscendo però a bissare il trionfo conquistato pochi mesi prima sull’erba di Wimbledon. Decisiva la sconfitta subita per mano di Aryna Sabalenka, dopo la bella vittoria agli ottavi di finale su Iga Swiatek. La nativa di Mosca ha pochi mesi dopo vendicato quella sconfitta, riuscendo a battere Sabalenka per trionfare ad Indian Wells. A Miami avrebbe poi sfiorato il Sunshine Double, arrendendosi a Petra Kvitova nell’atto conclusivo. È arrivato dunque agli Internazionali BNL d’Italia il secondo titolo 1000 della stagione di Rybakina, che proprio grazie a quel risultato ha raggiunto il suo best ranking. Ha poi deluso ai Championships, uscendo di scena ai quarti di finale, e agli US Open, dove è stata eliminata al terzo turno.

RISULTATI PRINCIPALI: Finalista agli Australian Open, ha trionfato nei WTA 1000 di Indian Wells e Roma

QUANDO SI È QUALIFICATA: 23 settembre 2023

ESPERIENZA ALLE WTA FINALS: Per Rybakina si tratta dell’esordio assoluto al torneo di fine stagione. Lo scorso anno non conquistò posizioni in classifica dalla vittoria di Wimbledon, dopo la decisione di ATP e WTA di non assegnare punti nell’edizione passata dello Slam londinese. Una scelta che le ha senza dubbio precluso la partecipazione alle Finals del 2022.

NUMERI E STATISTICHE DEL 2023

Ranking attuale: 4

Titoli vinti: 2

Vittorie/Sconfitte: 46-13

Prize money: 5.097.437 $

H2H con le altre giocatrici qualificate: 9-10