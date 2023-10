Inter-Roma, Mourinho contro Maresca: “Dispiace per atteggiamento arbitro, niente rispetto per i miei giocatori”

“Considerando i limiti, le assenze, la stanchezza e il minor tempo di preparazione, i ragazzi hanno fatto una gara importante”. Lo ha detto l’allenatore della Roma Josè Mourinho dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Inter a San Siro. “La partita poteva finire con un pareggio perché la squadra è stata molto tranquilla nonostante le difficoltà – ha spiegato il tecnico ai canali ufficiali del club giallorosso –. Poi ci sono stati dei gialli a calciatori che sembravano scelti, come i centrali di difesa Mancini e Ndicka e i due giocatori di centrocampo, Paredes e Cristante. Loro cambiano subito Pavard ammonito, cosa che noi non possiamo fare”.

Poi aggiunge: “Mi dispiace per il risultato perché i ragazzi hanno fatto un grande sforzo, ma il gol era perfettamente evitabile. C’è stato concetto di squadra nelle difficoltà. Ad esempio oggi ci mancava mezza squadra, penso a Spinazzola, Smalling, Pellegrini e Dybala. E siamo venuti qui con un altro regalo della Lega, visto che abbiamo dovuto giocare di domenica e non di lunedì”. E sulla direzione di gara di Maresca: “Mi dispiace che non ci sia rispetto per i miei giocatori, l’atteggiamento dell’arbitro con Mancini e Ndicka dimostra tutto”.