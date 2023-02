Wta Dubai 2023: Paolini avanza al turno decisivo delle qualificazioni, out Errani

Hanno preso il via le qualificazioni del WTA 1000 di Dubai, che vedevano ai nastri di partenza due azzurre. Pronostici rispettati nel bene e nel male per Jasmine Paolini e Sara Errani, che erano chiamate a due impegni totalmente differenti. La toscana, numero cinque del tabellone, ha disposto facilmente della veterana russa Betova (ex Gasparyan), che è reduce da un paio di anni di stop: 6-4 6-1 lo score in favore della nostra, che contenderà un posto nel main draw alla francese Dodin. Nulla da fare invece per l’ex finalista del Roland Garros, che si è arresa con un netto 6-1 6-3 alla giovane ucraina Yastremska.

GLI SPOT DELLE AZZURRE

(1) Davis vs. (WC) Danilina

(14) Yastremska b. Errani 6-1 6-3

(5) Paolini b. (SR) Betova 6-4 6-1

(16) Dodin b. Jani 3-6 6-2 6-2