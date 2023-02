Serie A 2022/2023: statistiche e curiosità ventitreesima giornata: Juventus imbattuta con lo Spezia

Ventitreesima giornata di Serie A, ecco le statistiche e le curiosità. Apre il turno la partita Sassuolo-Napoli venerdì 17 febbraio alle 20,45: i neroverdi hanno vinto due gare di campionato su 19 giocate contro i partenopei (sette pareggi, 10 sconfitte), tra le squadre affrontate almeno tre volte nel torneo la formazione di Dionisi conta meno successi solo con la Roma (un trionfo).

Sabato 18 febbraio alle 15,00 la Sampdoria ospita il Bologna: i rossoblù si sono aggiudicati sette degli ultimi otto confronti nella competizione contro i blucerchiati (un pareggio), l’8 ottobre 2022 il match è finito 1-1. Le due compagini potrebbero pareggiare entrambi gli scontri diretti stagionali di Serie A per la prima volta dal 2013/2014, alle 18,00 il Monza riceve il Milan: i biancorossi, dopo aver perso le prime due partite contro squadre lombarde in campionato (5 settembre 2022, 2-0 con l’Atalanta in questo stadio e 22 ottobre 4-1 con i rossoneri a San Siro), sono imbattuti contro formazioni della loro stessa regione in Serie A nel 2023 (2-2 con l’Inter il 7 gennaio all’U-Power Stadium e 3-2 con la Cremonese il 14 gennaio allo Zini).

Alle 20,45 l’Inter attende l’Udinese: i nerazzurri hanno perso solo uno degli ultimi 10 incontri contro i bianconeri nel torneo (sette vittorie, due pareggi, il k.o è arrivato il 18 settembre 2022 per 3-1). I friulani non si aggiudicano entrambe le gare stagionali di campionato con la beneamata dal 2012/2013.

Domenica 19 febbraio alle 12,30 il Lecce fa visita all’Atalanta: dopo il successo per 2-1 ottenuto il 9 novembre 2022, i giallorossi potrebbero trionfare in entrambi i match contro i nerazzurri nello stesso torneo per la seconda volta dopo il 1993/1994. Alle 15,00 si gioca il derby toscano Fiorentina-Empoli: ventiseiesima partita nella competizione tra le due squadre con 11 vittorie viola, sei successi azzurri e otto pareggi, tra cui quello per 0-0 del 21 agosto 2022, nella stagione 1987/1988 il segno X si registra anche nella gara di ritorno. Contemporaneamente la Salernitana di Paulo Sousa ospita la Lazio: nessun pareggio nei sette precedenti in Serie A tra le due formazioni, quattro trionfi biancocelesti e tre vittorie granata, inclusa quella per 3-1 del 30 ottobre 2022.

Alle 18,00 lo Spezia (dopo l’esonero di Luca Gotti) riceve la Juventus: la compagine di Allegri ha vinto tutti e cinque gli scontri diretti in campionato e in tre di questi non ha subito gol. Alle 20,45 il Verona fa visita alla Roma: tra le 19 squadre affrontate almeno 50 volte nel torneo, solo con il Bari i giallorossi hanno una percentuale di sconfitte più bassa rispetto ai gialloblù (rispettivamente 15 e 17%), contro gli scaligeri infatti i capitolini contano 11 k.o in 63 sfide (32 successi e 20 pareggi completano il quadro).

Chiude la 23° giornata il match Torino-Cremonese lunedì 20 febbraio alle 20,45: i granata sono imbattuti in 10 delle 13 partite contro i grigiorossi in Serie A (sei trionfi, quattro pareggi e tre sconfitte) ottenendo inoltre due vittorie negli ultimi due confronti. La compagine di Juric ha inanellato tre vittorie consecutive con le Tigri tra il 1985 e il 1992.