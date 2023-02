Nba, Paolo Banchero riceve la maglia del Milan: “Non vedo l’ora di venire allo stadio” (FOTO)

Media day per Paolo Banchero a Salt Lake City, dove questa notte sarà impegnato nella prima serata dell’All-Star Game, quella tradizionalmente dedicata alle giovani stelle della NBA. L’ala grande degli Orlando Magic ha ricevuto un regalo speciale, ovvero una maglietta da parte del Milan. “Grazie per questo fantastico regalo. Non vedo l’ora di venire allo stadio e conoscere la squadra, forza Milan!”, ha dichiarato il rookie uscito da Duke University.