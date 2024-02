Wta Doha 2024, programma e ordine di gioco martedì 13 febbraio

L’ordine di gioco e il programma del torneo Wta 1000 di Doha 2024, in programma sul cemento della capitale del Qatar, per quanto riguarda la giornata di martedì 13 febbraio. Scongiurando la pioggia che ha caratterizzato la giornata di domenica, il torneo prosegue con i match di secondo turno: in palio tanti pass per il terzo turno, dove è già la numero uno al mondo Iga Swiatek. Tra le varie atlete, debuttano Coco Gauff, Ons Jabeur e Elena Rybakina. Di seguito il programma dettagliato con tutti gli incontri previsi.

PROGRAMMA MARTEDI’ 13 FEBBRAIO

CENTRE COURT

Ore 13:30 – Wang vs Azarenka

A seguire – Siniakova vs (2) Gauff

A seguire – (4) Jabeur vs Tsurenko

A seguire – Zhu vs (3) Rybakina

GRANDSTAND 1

Ore 12:00 – (5) Zheng vs Linette

A seguire – Noskova vs (7) Sakkari

A seguire – Kalinina vs (8) Ostapenko

A seguire – Martic vs Osaka

GRANDSTAND 2

Ore 12:00 – Kostyuk vs Pavlyuchenkova

A seguire – (16) Navarro vs Mertens

A seguire – Collins vs Bouzkova

GRANDSTAND 3

Ore 12:00 – Badosa vs Fernandez

A seguire – Potapova vs Kalinskaya o Pliskova

GRANDSTAND 4

Ore 12:00 – Kato/Sutjiadi vs Bucsa/Niculescu

A seguire – E.Andreeva vs (14) Alexandrova