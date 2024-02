Pallanuoto, Mondiali Doha 2024: Setterosa perde contro la Grecia, pass olimpico ancora da conquistare

L’Italia sfida la Grecia nel match valido per i quarti di finale dei Mondiali di Doha del 2024. Il Setterosa entra in acqua consapevole di lottare per il pass olimpico in vista dei Giochi di Parigi, ma viene sconfitto per 14-12. Le azzurre dovranno ora passare dalla lotta per la quinta posizione, consapevoli che solo un piazzamento migliore del Canada potrà portare l’Inno di Mameli alle Olimpiadi.

Nei primi minuti di gioco, il Setterosa si dimostra in difficoltà. La Nazionale greca riesce a gestire meglio la situazione, portandosi in vantaggio dopo tre minuti in acqua e raddoppiando pochi secondi dopo. La terza rete delle greche arriva agli sgoccioli del primo quarto e si va a riposo sullo 0-3. Tutte e tre le reti sono state trovate in inferiorità numerica dell’Italia, che nel secondo quarto ha la necessità di trovare il gol. Le azzurre tornano in acqua decise a rimontare, con Giustini che trova la prima rete dell’Italia e Tabani che firma una doppietta. La Grecia però rimane in netto vantaggio, gestendo il match e raggiungendo il massimo vantaggio poco prima di andare a riposo. Allo scadere del tempo, il tabellone segna 3-7. Nel quarto numero tre, l’Italia accorcia le distanze con Picozzi e Bettini, ma la Grecia riesce a respingere la rimonta del Setterosa. Ninou guida la formazione greca, che a soli otto minuti dal termine della partita è avanti di quattro punti per 7-11. Sul finale, gli sforzi azzurri per rimontare sono nulli. Giustini e Picozzi vanno a segno, ma la Grecia non lascia spazi e si mantiene in testa. Alla sirena finale, il punteggio è di 12-14. Ora l’Italia affronterà l’Olanda, partita prevista per il 14 febbraio alle 12.30. Nell’altra semifinale quinto posto, l’Australia sfiderà il Canada e in caso di vittoria azzurra e sconfitta canadese, il Setterosa guadagnerebbe il pass per Parigi.