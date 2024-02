LIVE – Italia-Grecia 12-14: pallanuoto femminile, quarti di finale Mondiali Doha 2024 in DIRETTA

La diretta testuale live del quarto di finale dell’Italia femminile di pallanuoto contro la Grecia nei Mondiali di Doha 2024, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Dopo la vittoria del girone, il Setterosa incontra la formazione ellenica direttamente ai quarti: in caso di vittoria sarà quasi sicuramente qualificazione olimpica. Sfida sulla carta equilibrata, ma le ragazze di Carlo Silipo sanno di potersi giocare le loro carte. L’appuntamento è alle ore 18.30 italiane di lunedì 12 febbraio all’Aspire Dome di Doha. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live del match dei quarti tra Italia e Grecia di pallanuoto femminile dei Mondiali di Doha 2024 aggiornata minuto per minuto.

ITALIA-GRECIA 12-14

________________________________________________________

FINISCE QUI

8′ – La Grecia dà lo strappo finale, 12-14

8′ – Picozzi trova la rete, 11-13

7′ – Superiorità per le azzurre

7′ – Giustini accorcia le distanze, 10-13

6′ – Time out Italia

6′ – Porta dell’Italia accerchiata

4′ – Plevritou in rete, 9-13

4′ – Segna la Grecia, avanti di tre punti, 9-12

3′ – Check sul rigore, non è gol

2′ – Rigore per la Grecia e doppia espulsione di Tabbani, parato

2′ – Bettini trova la rete del -2, 9-11

1′ -Picozzi segna in inferiorità numerica, 8-11

1′ – Palla scodellata dall’arbitro per la rottura del cestello

FINE TERZO QUARTO

8′ – Plevritou trova la rete sulla sirena, 7-11

8′ – Bettini sfiora la doppietta

7′ – Bettini trova la rete, 7-10

6′ – Palo-gol per Ninou, 6-10

5′ – La Grecia sfrutta la superiorità, 6-9

5′ – L’Italia torna sotto di due reti. 6-8

4′ – Superiorità azzurra

3′ – Ninou trova la rete del +3 greco, 5-8

3′ – Superiorità per le greche

2′ – Picozzi trova il corridoio perfetto, 5-7

1′ – Avegno trova la rete, 4-7

FINE SECONDO QUARTO

7′ – Grecia raggiunge il massimo vantaggio, 3-7

7′ – L’arbitro decide per la sostituzione

6′ – Check arbitrale per brutalità della Grecia

6′ – Plevritou centra la rete, 3-6

6′ – Doppietta di Tabani, 3-5

5′- Setterosa in difesa, poi si lancia in attacco

5′ – Tabani in rete! 2-5

4′ – Time out azzurro

3′ – La Grecia allunga ancora con Ninou, 1-5

2′ – La Grecia sfrutta la superiorità numerica, 1-4

1′ – Giustini trova la rete, 1-3

FINE PRIMO QUARTO

7′ – Terza rete per le greche, 0-3

5′ – Raddoppia la Grecia, 0-2

4′ – Plevritou trova la rete, 0-1 Grecia

2′ – Espulsione per Casati

2′ – Bianconi guida l’attacco azzurro, Grecia in difficoltà difensiva

2′ – Grecia in attacco, ma l’Italia risponde

1′ – Si parte!

18.30 – Setterosa in acqua!

18.25 – Pochi minuti all’inizio del match!