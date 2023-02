Wta Doha 2023: Trevisan fuori al primo turno, vince Muchova in due set

Martina Trevisan è fuori al primo turno dal torneo Wta di Doha 2023. La tennista italiana viene eliminata per mano di Karolina Muchova, che si impone in due set con il punteggio di 6-2 6-2 in poco più di un’ora di gioco, avanzando al match successivo. Una partita senza storia quella che ha visto la ceca andare rapidamente sul 4-0 nel primo parziale, gestendo poi la situazione senza grandi problemi, mentre nel secondo set Trevisan si è arresa subendo un doppio break e passando dal 2 pari al 5-2 in favore della sua avversaria.

