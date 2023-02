Milan-Tottenham, Kalulu: “L’atteggiamento fa la differenza”

“Il cambio di modulo ha aiutato di più, ma l’atteggiamento fa la differenza in questo periodo. Quando tutti sono così è più facile per noi difensori”. Queste le parole del difensore Pierre Kalulu alla vigilia dell’andata degli ottavi di Champions League tra il suo Milan e il Tottenham. “Se sto ritrovando la forma? In questa ultima partita sono stato meglio, mi sono sentito molto bene con il Torino, poi provo sempre a migliorarmi, ogni giorno. Posso essere ancora migliore”. La sfida con Perisic, Son e Kane è un banco di prova importante: “Tutti conoscono i grandi giocatori, e loro due lo sono. Abbiamo già giocato con squadre con grandi giocatori e saremo pronti”.