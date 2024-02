Tennis, Atp Buenos Aires: Moutet chiede una bottiglia di Pepsi durante il match

Corentin Moutet è stato protagonista nel primo turno di qualificazione all’Open di Argentina. Durante l’incontro con Mariano Navone, il tennista avrebbe servito dal basso diverse voi, per poi confrontarsi con il pubblico sugli spalti. Successivamente, ha chiesto di poter avere una bottiglia di Pepsi e l’ha alzata in campo come un trofeo. Sul finale, ha rifiutato le cure del fisioterapista dopo averlo chiamato. Il francese ha perso l’incontro 7-5, 2-6, 2-6.