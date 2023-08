Wta Cleveland 2023, Sorribes Tormo-Kudermetova posticipata per pioggia: tutti gli aggiornamenti

E’ stata posticipata per pioggia la sfida tra Sara Sorribes Tormo e Veronika Kudermetova, valevole per il secondo turno del Wta 250 di Cleveland 2023. Le due giocatrici erano pronte ad iniziare il loro match all’incirca alle 19 (ovvero al termine di Alexandrova-Sasnovich), tuttavia la pioggia che si è abbattuta sulla città di Ohio le ha costrette a tornare negli spogliatoi. Le previsioni meteo non lasciano ben sperare, ma allo stesso tempo non c’è particolare fretta dato che non ci sono altri match in programma prima delle 00.30. Seguiranno aggiornamenti.