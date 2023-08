Manchester City, Laporte a un passo dall’Al Nassr per 30 milioni

Ennesima cessione illustre per il calcio europeo in questa sessione estiva di calciomercato dominata dall’Arabia Saudita. Secondo quanto raccolto da FootMercato, Manchester City e Al Nassr avrebbero infatti trovato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Aymeric Laporte. Il difensore spagnolo, classe 1994, lascerà i Citizens per circa 30 milioni e raggiungerà Cristiano Ronaldo in Arabia. Per lui è pronto un contratto triennale.