Wta Charleston 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 5 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Charleston 2023 per la giornata di mercoledì 5 aprile. In South Carolina scendono in campo molte delle favorite per completare il secondo round della competizione. Tra queste la maggiore attenzione è senza dubbio rivolta alla prima testa di serie Jessica Pegula, che sfiderà la russa Blinkova. Ma promette in generale molto bene il programma sul campo principale, con anche l’esordio della detentrice del titolo Belinda Bencic e in apertura di giornata l’intrigante matchup tra Badosa e Fernandez. Di seguito il programma completo.

CREDIT ONE STADIUM

Ore 17:00 – (12) Badosa vs Fernandez

a seguire – Baptiste vs (9) Keys

a seguire – (1) Pegula vs Blinkova

a seguire – McNally vs Rogers

a seguire – (4) Bencic vs Sebov

ALTHEA GIBSON

Ore 17:00 – Brengle vs (3) Kasatkina

a seguire – L. Fruhvirtova vs Dolehide

a seguire – Kenin vs (15) Begu

a seguire – (8) Linette vs Gracheva

COURT 3

Ore 17:00 – Shnaider vs (5) Kudermetova

a seguire – Putintseva vs (7) Alexandrova

COURT 4

Ore 17:00 – Grabher vs Vickery

a seguire – Bucsa vs Pera