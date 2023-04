Atp Houston 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 5 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Houston 2023 per la giornata di mercoledì 5 aprile. Sul Court 3 si chiude il primo turno con l’unico match ancora da giocare, ovvero quello tra Purcell e Altmaier. Sul campo principale invece iniziano gli incontri di ottavi di finale, con anche l’esordio della prima testa di serie del tabellone Frances Tiafoe. In campo nella sessione serale il numero quattro John Isner. Di seguito il programma completo.

STADIUM COURT

Ore 19:00 – Galan vs (6) Kubler

a seguire – Kudla vs (5) Wolf

a seguire – (1) Tiafoe vs Johnson

Non prima dell’01:00 – (4) Isner vs Brouwer

COURT 3

Ore 18:00 – Purcell vs Altmaier