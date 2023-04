Wta Bogotà 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 5 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Bogotà 2023 per la giornata di mercoledì 5 aprile. Iniziano gli incontri di secondo turno sui campi in terra rossa della capitale colombiana, con tre teste di serie impegnate sulla ‘Cancha Central: aprirà la giornata Tatjana Maria contro la brasiliana Alves. Poi toccherà al match più intrigante di giornata, quello tra la russa Rakhimova ed Eugenie Bouchard, che sta tentando l’ennesimo rientro da un problema fisico. Infine, Laura Pigossi affronterà la serba Stevanovic. Di seguito il programma completo.

CANCHA CENTRAL

Ore 17:00 – Alves vs (2) Maria

a seguire – (4) Rakhimova vs Bouchard

a seguire – (6) Pigossi vs Stevanovic

CANCHA 2

Ore 18:00 – Zhao vs Jones