Ranking Atp aggiornato a lunedì 3 aprile: Sinner torna in top 10, Djokovic scavalca Alcaraz in vetta

Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 3 aprile. Tante novità al termine del Masters 1000 di Miami, secondo ‘Mille’ della stagione che ha visto trionfare Daniil Medvedev in finale su Jannik Sinner. Proprio il tennista azzurro è tra coloro che sorridono dato che, dopo sei mesi, torna finalmente in top 10. Sinner guadagna infatti due posizioni e sale al nono posto, alle spalle di Rune. L’altra notizia fondamentale è l’inizio del nuovo regno di Novak Djokovic, che si è ripreso la vetta del ranking dopo una sola settimana. Carlos Alcaraz non è infatti riuscito a difendere i 1.000 punti dello scorso anno, quando vinse il titolo in Florida, ed è scivolato nuovamente al secondo posto. Infine, da segnalare il ritorno in top 50 di un super Lorenzo Sonego, capace di raggiungere gli ottavi a Miami. Di seguito la classifica aggiornata.

Ranking Atp aggiornato a lunedì 3 aprile

Novak Djokovic 7.160 (+1) Carlos Alcaraz 6.780 (-1) Stefanos Tsitsipas 5.770 Daniil Medvedev 5.150 (+1) Casper Ruud 5.005 (-1) Andrey Rublev 3.470 (+1) Felix Auger-Aliassime 3.450 (-1) Holger Rune 3.370 Jannik Sinner 3.345 (+2) Taylor Fritz 3.065

GLI ITALIANI

21. Lorenzo Musetti 1.840

22. Matteo Berrettini 1.742 (+1)

47. Lorenzo Sonego 915 (+12)

96. Marco Cecchinato 605 (-1)

97. Fabio Fognini 593 (-6)