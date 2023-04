Wta Charleston 2023: Jabeur vola in finale, Pegula-Bencic interrotta per pioggia

La prima (e finora unica) finalista del Wta 500 di Charleston 2023 è la tunisina Ons Jabeur. Accreditata della testa di serie numero tre, dopo aver sconfitto Tsurenko, Dolehide e Kalinskaya, in semifinale ha superato per 7-5 7-5 la russa Daria Kasatkina. Match caratterizzato dalla pioggia, che ha comportato un’interruzione, e vinto con personalità da Jabeur, capace di rimontare dal 2-5 nel primo set (annullando anche due set point) e recuperando un break di svantaggio anche nel secondo parziale. La giocatrice tunisina non conosce però ancora la sua avversaria dato che l’altra semifinale è stata interrotta, sempre per pioggia. Al momento dello stop, Belinda Bencic era avanti di un set contro Jessica Pegula ed era in corso il tie-break della seconda frazione (fermato sul 4-2 Pegula).

