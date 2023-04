Wta Bogotà 2023: la finale sarà Stearns-Maria, sconfitte in semifinale Rakhimova e Jones

Saranno Peyton Stearns e Tatjana Maria a sfidarsi nella finale del Wta 250 di Bogotà 2023. Interessante scontro generazionale in Colombia, con ben 14 anni di differenza tra le due finaliste. La giovane statunitense, classe 2001, ha sconfitto in semifinale la quarta forza del seeding Rakhimova con il punteggio di 3-6 6-2 6-2. La tennista tedesca, 35 anni, ha invece liquidato in due set la britannica Jones, interrompendo un’altra bella favola dopo aver fermato l’azzurra Nuria Brancaccio ai quarti. Secondo i bookmakers si prospetta una finale equilibrata, tanto che è difficile individuare una favorita. Da un lato c’è l’esperienza di Maria, campionessa in carica e determinata a conquistare il terzo titolo in carriera; dall’altro c’è l’entusiasmo di Stearns, alla prima finale a livello Wta e pronta a dare il 100% in campo. Appuntamento alle ore 19:00.

