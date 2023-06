Wta Bad Homburg 2023, Bronzetti impeccabile: liquida in due set Gracheva e vola in semifinale

La prima semifinalista del torneo WTA 250 di Bad Homburg 2023 (erba) è Lucia Bronzetti. La tennista azzurra ha giocato una partita perfetta, regolando la neo-francese Varvara Gracheva con il punteggio di 6-4 6-3 e proseguendo il suo cammino in terra tedesca. Zero palle break concesse dall’allieva di Piccari, che ha impiegato 1h16′ per superare la sua avversaria, mai davvero capace di impensierirla. Terza vittoria della settimana dunque per la romagnola, che in semifinale affronterà la vincente del match tra Iga Swiatek e Anna Blinkova. Grazie a questo risultato, Bronzetti continua a risalire nel ranking Wta e si porta virtualmente al 53° posto.

CRONACA – Avvio molto positivo per l’azzurra, che si procura due palle break già nel game d’avvio. Gracheva riesce ad annullarle entrambe e tenere la battuta, tuttavia la situazione si ripresenta pochi game dopo e Lucia non perdona. L’azzurra approfitta infatti di un paio di errori della sua avversaria e si issa sul 3-2. Ciò che fa la differenza però è il servizio di Bronzetti, che funziona a meraviglia e le consente di amministrare il suo vantaggio. Non solo Lucia non concede palle break, ma non rischia mai neppure nulla e Gracheva riesce ad arrivare massimo a 30. Non sorprende pertanto il 6-4 in 38 minuti in favore della giocatrice romagnola, avanti meritatamente.

Nel secondo parziale il copione non cambia ed è ancora Bronzetti a portarsi in vantaggio, conquistando il break già nel terzo gioco. Gracheva prova a reagire, ma può fare ben poco in risposta. Il rendimento in battuta di Lucia è davvero fantastico e anche i quattro ace arrivano al momento giusto. La francese può dunque metterci una pezza e limitare i danni, come ad esempio nel settimo gioco in cui recupera da 0-30 e si salva ai vantaggi. Nel nono gioco, però, offre tre match point e, pur riuscendo a salvarli grazie a tre prime, capitola al quarto. Game, set, match Bronzetti, che stacca il pass per la semifinale.