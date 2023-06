Tour de France 2023, Pogacar: “‘Il grande favorito è Vingegaard”

Il Tour de France 2023 è pronto ad aprire i battenti per la 110ima edizione di una delle grandi classiche del ciclismo europeo. Ai nastri di partenza si profila una lotta fra Pogacar e Vindegaard, il quale per il primo è il grande favorito del Tour.

Proprio Pogacar ha parlato in questo modo del Tour: “In bici mi sento bene. La mano sta bene. Non ho ancora recuperato tutta la mia mobilità. Lunedì ho fatto gli esami che hanno dimostrato che due delle tre ossa rotte sono completamente guarite, ma il terzo richiede un po’ più di tempo per consolidarsi. Ma non mi dà fastidio in allenamento, non ho alcun dolore”. Dunque, nessun gioco di nascondino, ma un po’ di realismo quello si. L’obiettivo sarà vincere il Tour, anche se Vingegaard sarà il favorito. Al Delfinato ha dominato, e ha detto anche di non essere al suo massimo livello: possiamo immaginare cosa può dare al Tour. Le gambe sono buone, la mente è super buona. Spero di essere pronto. Abbiamo imparato molto l’anno scorso dove Jonas era più forte in certi punti della gara. Abbiamo una squadra super forte quest’anno , tutti sono in ottima forma ed è anche un bene che abbiamo un piano B con Adam Yates, perchè le mie certezze non sono al 100%. Dalla ricognizione abbiamo trovato un finale davvero esplosivo: a poter vincere è un gruppo di dieci o quindici corridori, non di più. E’ la prima settimana in generale a essere molto difficile. Vedrete, sarà interessante da seguire: Se avrò la possibilità di prendere un secondo qua o là, lo farò“.