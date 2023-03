Wta Austin 2023: programma, orari e ordine di gioco quarti venerdì 3 marzo

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 3 marzo al torneo Wta di Austin 2023. Quarti di finale che si aprono con Marta Kostyuk che scenderà in campo contro la tedesca Friedam, mentre a seguire sarà il turno del derby casalingo tra Volynets e Stearns, due giovani entrambe in crescita. Terzo incontro di giornata sarà probabilmente quello più interessante, tra la quarta testa di serie Danielle Collins e la russa Kalinskaya. La sessione serale per il pubblico del Texas vedrà invece protagoniste Sloane Stephens e Varvara Gracheva.

STADIUM COURT

Ore 18:00 – (8) Kostyuk vs Friedsam

a seguire – Volynets vs Stearns

a seguire – Kalinskaya vs (4) Collins

Non prima dell’01:00 – Gracheva vs (5) Stephens