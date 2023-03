Wta Monterrey 2023: programma, orari e ordine di gioco quarti venerdì 3 marzo con Cocciaretto

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di oggi, venerdì 3 marzo al torneo Wta di Monterrey. Si parte con i quarti di finale, con inizio alle 19:30 quando scenderanno in campo la cinese Lin Zhu e l’americana Dolehide, mentre a seguire sarà il turno di Donna Vekic contro la belga Bonaventure. Ancora impegnata nel pieno della nottata italiana la nostra Elisabetta Cocciaretto, che sfiderà Elise Mertens come secondo match a partire dalle 02:00, dopo Garcia-Sherif. Di seguito il programma completo.

Programma venerdì 3 marzo

Ore 19:30 – (5) Zhu vs Dolehide

a seguire – Bonaventure vs (3) Vekic

Non prima delle 02:00 – (1) Garcia vs (7) Sherif

a seguire – (4) Mertens vs Cocciaretto