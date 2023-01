Wta Auckland 2023, si gioca al coperto per via della pioggia: Stephens subito fuori, avanza Kenin

Il maltempo continua a scombinare i piani degli organizzatori del torneo Wta 250 di Auckland 2023, costretti a ritoccare la tabella di marcia. Nella giornata di mercoledì 4 gennaio, la pioggia non ha concesso tregua e, per evitare ulteriori complicazioni, tutti i match di primo turno ancora da giocare si sono disputato indoor, ovviamente sul cemento. Niente da fare invece per Raducanu e Venus Williams, tra le altre, impegnate per il loro match di secondo turno ma costrette a restare negli spogliatoi. Nella giornata di domani, giovedì 5 gennaio, si disputeranno dunque (pioggia permettendo) tutte e otto le sfide di secondo turno.

Nei match andati in scena nella notte, spicca la sconfitta di Sloane Stephens, seconda testa di serie, per mano della qualificata Masarova con lo score di 6-3 7-6. Avanti invece Danka Kovinic, settima forza del seeding, e la wild card Sofia Kenin, capace di liquidare in un’ora e mezza circa Xinyu Wang. Costretta al ritiro Xiyu Wang, contro Muchova, mentre Davis ha travolto Zidansek.