Formazioni ufficiali Salernitana-Milan, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Salernitana-Milan, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. Tutto pronto per il match dell’Arechi, in cui i padroni di casa tenteranno di fermare i campioni d’Italia, determinati a restare in scia della capolista Napoli. La squadra di Nicola punterà sul nuovo arrivato Ochoa, mentre i rossoneri dovranno a fare a meno di qualche infortunato ma potranno contare su due campioni del mondo come Giroud e Theo Hernandez. Calcio d’inizio alle ore 12:30 di mercoledì 4 gennaio, queste le scelte dei due tecnici.

SALERNITANA: In attesa

MILAN: Tatarusanu, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Saelemaekers, De Ketelaere, Leao, Giroud