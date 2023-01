Cristiano Ronaldo, è rottura con lo storico procuratore Jorge Mendes

E’ rottura ormai conclamata tra Cristiano Ronaldo e il suo storico procuratore Jorge Mendes, uno degli agenti di calcio più famosi e influenti al mondo. Che, però, potrebbe presto separarsi ufficialmente da CR7, visto che non è stato minimamente coinvolto nell’affare che ha portato il fuoriclasse portoghese all’Al Nassr in Arabia Saudita per essere ricoperto d’oro. Mendes e Ronaldo, infatti, secondo quanto rivela Publico, sarebbero ai ferri corti ormai da tempo, già da prima rispetto alla clamorosa intervista dell’attaccante con Piers Morgan con la quale ha rotto con il Manchester United.

Il lusitano, infatti, voleva lasciare già in estate i Red Devils e aveva chiesto al procuratore una proposta da una squadra che gioca la Champions. Non è arrivata alcuna offerta vantaggiosa e Mendes convinse Ronaldo a restare alla corte di Ten Hag, provocando un malumore divenuto poi insanabile. Adesso, la figura di riferimento per la stella ex Juventus tra le altre è Ricardo Regufe, braccio destro di Ronaldo ormai da tempo, nonché uomo che sta incassando una cifra importante come commissione per l’affare Al Nassr.