Wta Amburgo 2023: Trevisan out ai quarti, battuta dopo 2h42′ da Noha Akugue

Martina Trevisan è uscita di scena ai quarti di finale del torneo WTA 250 di Amburgo 2023 (terra battuta) per mano della beniamina di casa Noma Noha Akugue. Sconfitta a sorpresa per l’azzurra, che nei primi due turni aveva perso appena cinque giochi in totale e partiva ampiamente favorita. Ad avere la meglio è stata però la beniamina di casa, che al primo main draw Wta in carriera è riuscita a spingersi fino in semifinale. 5-7 6-4 7-5 il punteggio dell’incontro, durato 2h42′ ed estremamente combattuto.

CRONACA – Avvio da incorniciare per Martina, che vince 15 dei primi 18 punti giocati e si porta in un batter d’occhio sul 3-0 40-0. La sua avversaria però non resta a guardare e all’improvviso si scuote, rimontando con altrettanta facilità fino al 4-3 in suo favore. Dopo due giochi consecutivi tenuti a 0, ecco che sul 5-4 arriva un set point in favore della tedesca. Ancora una volta però gli scenari cambiano rapidamente e Martina lo annulla, andando poi a vincere il set per 7-5.

Particolarmente equilibrato anche il secondo parziale, in cui l’azzurra parte bene ma purtroppo spreca troppe chance. Innanzitutto manca una palla del doppio break sul 2-0, poi non concretizza tre palle break consecutive sul 3-3. La sua avversaria ringrazia e, nonostante un set point sprecato sul 5-3, chiude 6-4. Infine, nel terzo e decisivo parziale, si susseguono break e contro break a ripetizione finché non si giunge nelle fasi finali. Ancora una volta i ribaltamenti di fronte non mancano e, dal 4-3 40-15 Noha Akugue ci si ritrova in un batter d’occhio sul 5-4 Trevisan. Purtroppo Martina non approfitta dell’opportunità di servire per il match e perde tre giochi di fila, capitolando per 7-5.