Inter, Frattesi: “Primo gol bella sensazione. Spero di segnare ancora in campionato”

“Il primo gol è una bella sensazione. Sono contento sia servito a pareggiare, ma questo è calcio di luglio, quindi conta relativamente. Speriamo di farli questi gol quando inizierà il campionato”. Lo ha detto Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, dopo aver segnato contro l’Al Nassr il gol che è valso l’1-1 in amichevole: “C’è un caldo qui pazzesco, siamo in preparazione e i carichi sono pesanti. Secondo me abbiamo fatto bene avendo tante occasioni. Contro il Psg sarà una partita come questa. I ritmi non saranno folli come in campionato, ma dovremo cercare di chiudere al meglio questa esperienza in Giappone, magari con una vittoria”.