Wta Amburgo 2023: montepremi e prize money con Paolini e Trevisan

Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 250 di Amburgo 2023, evento in programma dal 23 al 29 luglio sulla terra rossa tedesca. La russa Daria Kasatkina guida il seeding, seguita dalla croata Donna Vekic e dalla statunitense Bernarda Pera. Due le tenniste azzurre presenti nel main draw, vale a dire Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Il montepremi totale dell’evento che si svolgerà in Germania è di €233.180, con la vincitrice che porterà a casa anche 280 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

MONTEPREMI WTA 250 AMBURGO 2023

PRIMO TURNO – € 2.438 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 3.410 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – € 5.580 (60 punti)

SEMIFINALE – € 9.810 (110 punti)

FINALISTA – € 17.590 (180 punti)

VINCITRICE – € 29.760 (280 punti)