F1 GP Ungheria 2023, risultati e classifica prove libere 2: Leclerc primo, Sainz decimo e la Red Bull in difficoltà

I risultati e la classifica delle prove libere 2 del Gran Premio d’Ungheria 2023. La Formula 1 torna in pista in Ungheria per la seconda sessione di prove libere, dopo una FP1 povera d’azione per colpa della pioggia. In una sessione destinata per lo più al passo gara, Charles Leclerc trova la prima posizione in 1:17.686 su gomma rossa, seguito da Lando Norris e Pierre Gasly. Un inaspettato Yuki Tsunoda porta poi la propria AlphaTauri in quarta posizione, mentre Esteban Ocon chiude la Top5. Questi i risultati della sessione:

RISULTATI FP2 GP UNGHERIA

1 Charles LECLERC 1:17.686

2 Lando NORRIS 1:17.701

3 Pierre GASLY 1:17.918

4 Yuki TSUNODA 1:17.934

5 Esteban OCON 1:18.045

6 Nico HULKENBERG 1:18.058

7 Valtteri BOTTAS 1:18.085

8 Fernando ALONSO 1:18.105

9 ZHOU Guanyu 1:18.108

10 Carlos SAINZ 1:18.182

11 Max VERSTAPPEN 1:18.279

12 Lance STROLL 1:18.319

13 Alexander ALBON 1:18.377

14 Daniel RICCIARDO 1:18.385

15 Kevin MAGNUSSEN 1:18.504

16 Lewis HAMILTON 1:18.746

17 Logan SARGEANT 1:18.836

18 Sergio PEREZ 1:18.978

19 Oscar PIASTRI 1:19.117

20 George RUSSELL 1:19.175