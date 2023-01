Wta Adelaide 1 2023: Sabalenka parte bene, Rybakina rimontata da Kostyuk

Buona la prima per Aryna Sabalenka, che debutta con una vittoria nel Wta 500 di Adelaide 1 2023. Accreditata della seconda testa di serie e dunque già al secondo turno in virtù di un bye, la giocatrice bielorussa ha superato in due tie-break Samsonova, servendo 11 ace (a fronte di 6 doppi falli) e archiviando la pratica dopo 2h15′ di gioco. Ai quarti sfiderà la ceca Vondrousova, capace di bissare il successo al debutto contro Alexandrova sconfiggendo in due comodi set Kaia Kanepi.

Negli altri due match di giornata, sono arrivate due sconfitte per le campionesse slam impegnate. Elena Rybakina, vincitrice dell’ultimo Wimbledon, si è arresa in rimonta alla qualificata Kostyuk per 7-6 2-6 3-6. Bianca Andreescu, capace di trionfare allo US Open nel 2019, è invece crollata contro la russa Kudermetova. Dopo aver vinto i primi quattro giochi dell’incontro, ha vissuto un lunghissimo momento di black-out che le è costato il doppio bagel (seppur morale). Dodici i game consecutivi portati a casa da Kudermetova, che si è imposta per 6-4 6-0.